BBC
BBC Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BBC wynosi od $23,231 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $137,102 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BBC. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $134K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $137K

Księgowy
$52.1K
Analityk Biznesowy
$89.4K
Analityk Danych
$69K
Analityk Danych
$82.9K
Zasoby Ludzkie
$66.3K
Technolog Informacyjny (IT)
$64.7K
Inżynier Mechanik
$70.2K
Projektant Produktu
$23.2K
Architekt Rozwiązań
$121K
Badacz UX
$62.7K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BBC jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $137,102. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BBC wynosi $69,014.

