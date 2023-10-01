BayWa Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w BayWa wynosi od $66,221 całkowitej rekompensaty rocznie dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na dolnym końcu do $194,025 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników BayWa . Ostatnia aktualizacja: 11/19/2025