Basware Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Basware wynosi od $88,257 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Obsługi Klienta na dolnym końcu do $112,535 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Basware. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Operacje Obsługi Klienta
$88.3K
Menedżer Projektowania Produktu
$92.5K
Menedżer Produktu
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Basware jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $112,535. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Basware wynosi $92,479.

