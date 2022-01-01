Katalog firm
Basis Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Basis Technologies wynosi od $70,853 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $242,661 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Basis Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $96K
Analityk Danych
$95.9K
Analityk Danych
$73.4K

Marketing
$70.9K
Menedżer Produktu
$243K
Rekruter
$88.4K
Sprzedaż
$209K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$220K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Basis Technologies jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $242,661. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Basis Technologies wynosi $95,938.

