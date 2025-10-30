Katalog firm
Bashundhara Group
Bashundhara Group Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Bangladesh w Bashundhara Group wynosi od BDT 2.19M do BDT 3.12M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Bashundhara Group. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

BDT 2.51M - BDT 2.93M
Bangladesh
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
BDT 2.19MBDT 2.51MBDT 2.93MBDT 3.12M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Bashundhara Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Bashundhara Group in Bangladesh wynosi rocznie BDT 3,119,669. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Bashundhara Group dla stanowiska Projektant Produktu in Bangladesh wynosi BDT 2,186,435.

