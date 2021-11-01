Katalog firm
BARK
BARK Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BARK waha się od $125,000 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $179,100 dla Projektant produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BARK. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $125K
Marketing
$141K
Projektant produktu
$179K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BARK to Projektant produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $179,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BARK wynosi $140,700.

