Barcelona Supercomputing Center Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Barcelona Supercomputing Center wynosi od $30,726 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $85,341 dla Menedżer Programów Technicznych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Barcelona Supercomputing Center . Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025