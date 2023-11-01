Katalog firm
Barcelona Supercomputing Center
Barcelona Supercomputing Center Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Barcelona Supercomputing Center wynosi od $30,726 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $85,341 dla Menedżer Programów Technicznych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Barcelona Supercomputing Center. Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $35.2K

Naukowiec Badawczy

Badacz AI

Inżynier Sprzętu
Median $35.1K
Analityk Danych
Median $30.7K

Menedżer Programów Technicznych
$85.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Barcelona Supercomputing Center jest Menedżer Programów Technicznych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $85,341. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Barcelona Supercomputing Center wynosi $35,117.

