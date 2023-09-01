Banco de Bogota Wynagrodzenia

Katalog firm


Zakres wynagrodzeń Banco de Bogota waha się od $10,399 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $49,856 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Banco de Bogota. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Naukowiec danych
$10.4K
Inżynier oprogramowania
$29.4K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$49.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Banco de Bogota to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $49,856. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Banco de Bogota wynosi $29,391.

