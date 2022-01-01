Katalog firm
BambooHR
BambooHR Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BambooHR waha się od $55,000 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $223,328 dla Menedżer partnerów na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BambooHR. Ostatnia aktualizacja: 8/26/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $125K
Menedżer produktu
Median $157K
Specjalista IT
$148K

Menedżer partnerów
$223K
Rekruter
$69.3K
Sprzedaż
Median $55K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BambooHR to Menedżer partnerów at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $223,328. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BambooHR wynosi $136,368.

