Back Market Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Back Market wynosi od $52,740 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $108,455 dla Badacz UX na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Back Market . Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025