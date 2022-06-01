Katalog firm
Back Market
Back Market Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Back Market wynosi od $52,740 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $108,455 dla Badacz UX na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Back Market. Ostatnia aktualizacja: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
Median $99.4K

Inżynier Oprogramowania Backend

Rozwój Biznesu
$85.4K
Założyciel
$99.5K

Projektant Produktu
$86.7K
Menedżer Produktu
$56.1K
Menedżer Projektu
$52.7K
Menedżer Programów Technicznych
$84.5K
Badacz UX
$108K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w Back Market jest Badacz UX at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $108,455. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Back Market wynosi $86,050.

