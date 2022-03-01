Katalog firm
Babbel
Babbel Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Babbel wynosi od $63,584 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $114,637 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Babbel. Ostatnia aktualizacja: 10/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $87.9K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $115K
Analityk Biznesowy
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analityk Danych
$63.6K
Zasoby Ludzkie
$83.9K
Marketing
$70.7K
Projektant Produktu
$68.4K
Menedżer Produktu
$75.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Babbel jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $114,637. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Babbel wynosi $79,850.

