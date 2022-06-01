Aya Healthcare Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Aya Healthcare wynosi od $110,744 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $237,180 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Aya Healthcare . Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025