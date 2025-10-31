Katalog firm
Axure Software Solutions Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Axure Software Solutions wynosi od $80.6K do $110K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Axure Software Solutions. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$87.4K - $104K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$80.6K$87.4K$104K$110K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Axure Software Solutions?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Axure Software Solutions in United States wynosi rocznie $110,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Axure Software Solutions dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $80,640.

