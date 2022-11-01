Katalog firm
Avidbots
Avidbots Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Avidbots waha się od $92,263 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $121,187 dla Operacje pracownicze na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Avidbots. Ostatnia aktualizacja: 8/9/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $93.7K
Operacje pracownicze
$121K
Menedżer produktu
$92.3K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Avidbots to Operacje pracownicze at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $121,187. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Avidbots wynosi $93,655.

