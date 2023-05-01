Katalog firm
Avidbank
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Najważniejsze spostrzeżenia
  • Podziel się czymś wyjątkowym o Avidbank, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O firmie

    Avidbank Holdings is a bank holding company that provides financial products and services to small and middle-market businesses, professionals, and individuals in Santa Clara, San Mateo, and San Francisco counties. It offers personal and business deposit products, personal and corporate lending products, commercial real estate lending, construction lending products, and various financing solutions. The company also provides various services, such as automated clearing house payments and collections, bill pay, wire transfer, lockbox, merchant, remote deposit capture, ATM/debit cards, credit cards, business courier, cash management, and notary services.

    http://avidbank.com
    Strona internetowa
    2003
    Rok założenia
    134
    Liczba pracowników
    $50M-$100M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

    Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

    Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

    Wyróżnione oferty pracy

      Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Avidbank

    Powiązane firmy

    • Uber
    • Airbnb
    • DoorDash
    • Lyft
    • Coinbase
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby