Aviatrix
Aviatrix Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Aviatrix wynosi od $81,397 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sukces Klienta na dolnym końcu do $301,500 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Aviatrix. Ostatnia aktualizacja: 8/26/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Sukces Klienta
$81.4K
Inżynier Sprzedaży
$219K

Architekt Rozwiązań
$302K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Aviatrix, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Aviatrix is Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aviatrix is $233,200.

Inne zasoby