Aventiv Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Aventiv Technologies wynosi od $37,688 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $145,725 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Aventiv Technologies. Ostatnia aktualizacja: 8/26/2025

$160K

Operacje Obsługi Klienta
$114K
Inżynier Oprogramowania
$37.7K
Architekt Rozwiązań
$146K

Menedżer Programu Technicznego
$105K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Aventiv Technologies jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $145,725. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aventiv Technologies wynosi $109,282.

