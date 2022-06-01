Katalog firm
Avant
Avant Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Avant waha się od $99,500 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $306,626 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Avant. Ostatnia aktualizacja: 8/9/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $150K
Menedżer produktu
Median $110K
Analityk danych
$101K

Kierownik nauki o danych
$307K
Naukowiec danych
$181K
Projektant produktu
$99.5K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$285K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Avant to Kierownik nauki o danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $306,626. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Avant wynosi $150,000.

