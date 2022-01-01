Katalog firm
Avaloq
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Avaloq Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Avaloq waha się od $44,589 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista ds. dokumentacji technicznej na dolnym końcu do $134,325 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Avaloq. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $132K
Analityk biznesowy
$127K
Menedżer produktu
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Architekt rozwiązań
$134K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$44.6K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Avaloq to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $134,325. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Avaloq wynosi $131,925.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Avaloq

Powiązane firmy

  • SwissBorg
  • Riskalyze
  • Fenergo
  • Apiture
  • DailyPay
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby