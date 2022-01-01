Katalog firm
Autonomous
Autonomous Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Autonomous waha się od $26,532 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $64,675 dla Specjalista IT na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Autonomous. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Inżynier budownictwa
$44K
Specjalista IT
$64.7K
Kierownik projektu
$26.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Autonomous to Specjalista IT at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $64,675. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Autonomous wynosi $44,001.

