Autodesk
Autodesk Architekt Rozwiązań Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Architekt Rozwiązań in United States w Autodesk wynosi $300K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Autodesk. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Łącznie rocznie
$300K
Poziom
Software Architect
Podstawa
$200K
Stock (/yr)
$60K
Premia
$40K
Lata w firmie
13 Lata
Lata doświadczenia
21 Lata
Jakie są poziomy kariery w Autodesk?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Autodesk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Autodesk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Uwzględnione Stanowiska

Architekt Danych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Autodesk in United States wynosi rocznie $410,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Autodesk dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $286,000.

