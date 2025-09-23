Katalog firm
Autodesk
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Cyberbezpieczeństwa

  • Wszystkie pensje Analityk Cyberbezpieczeństwa

Autodesk Analityk Cyberbezpieczeństwa Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Cyberbezpieczeństwa w Autodesk wynosi $208K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Autodesk. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Autodesk
Cybersecurity Analyst
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$208K
Poziom
hidden
Podstawa
$163K
Stock (/yr)
$40K
Premia
$5K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Autodesk?

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Autodesk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Autodesk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Cyberbezpieczeństwa oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analityk Cyberbezpieczeństwa sa Autodesk ay may taunang kabuuang bayad na $353,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Autodesk para sa Analityk Cyberbezpieczeństwa role ay $208,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Autodesk

Powiązane firmy

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby