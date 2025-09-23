Katalog firm
Autodesk
Autodesk Menedżer Partnerów Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Partnerów in Australia w Autodesk wynosi od A$239K do A$327K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Autodesk.

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

A$256K - A$310K
Australia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
A$239KA$256KA$310KA$327K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

A$249K

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Autodesk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Partnerów w Autodesk in Australia wynosi rocznie A$326,724. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Autodesk dla stanowiska Menedżer Partnerów in Australia wynosi A$239,410.

Inne zasoby