Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in United States w Autodesk wynosi od $46.3K do $64.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Autodesk. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$50.2K - $60.8K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$46.3K$50.2K$60.8K$64.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Autodesk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w Autodesk in United States wynosi rocznie $64,658. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Autodesk dla stanowiska Obsługa Klienta in United States wynosi $46,264.

Inne zasoby