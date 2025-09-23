Katalog firm
Auth0
Auth0 Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Auth0 wynosi $269K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Auth0. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Łącznie rocznie
$269K
Poziom
M2
Podstawa
$190K
Stock (/yr)
$60K
Premia
$19K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Auth0?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Auth0 in United States wynosi rocznie $413,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Auth0 dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $269,000.

