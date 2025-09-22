Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Aurora wynosi od $180K year dla P4 do $571K year dla P8. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $253K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aurora. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Aurora, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
