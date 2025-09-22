Katalog firm
Aurora
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Wszystkie pensje Projektant Produktu

Aurora Projektant Produktu Pensje

Wynagrodzenie Projektant Produktu in United States w Aurora wynosi $170K year dla P6. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aurora. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$150K - $178K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$139K$150K$178K$190K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Aurora in United States wynosi rocznie $189,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aurora dla stanowiska Projektant Produktu in United States wynosi $138,600.

