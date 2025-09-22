Katalog firm
Wynagrodzenie Inżynier Sprzętu in United States w Aurora wynosi od $184K year dla P4 do $362K year dla P8. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $270K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aurora. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P4
$184K
$146K
$16K
$22.4K
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$343K
$231K
$63K
$49.1K
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Aurora, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w Aurora in United States wynosi rocznie $450,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aurora dla stanowiska Inżynier Sprzętu in United States wynosi $272,770.

Inne zasoby