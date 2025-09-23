Katalog firm
Aurora Solar
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Aurora Solar Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Aurora Solar wynosi $185K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aurora Solar. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$185K
Poziom
L4
Podstawa
$175K
Stock (/yr)
$0
Premia
$10K
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Aurora Solar?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Aurora Solar, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Aurora Solar in United States sits at a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora Solar for the Inżynier Oprogramowania role in United States is $181,000.

Inne zasoby