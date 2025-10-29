Katalog firm
Aurizn
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Aurizn Analityk Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Australia w Aurizn wynosi A$80.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aurizn. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
Łącznie rocznie
A$80.3K
Poziom
-
Podstawa
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
Premia
A$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Aurizn?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Aurizn in Australia wynosi rocznie A$95,443. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aurizn dla stanowiska Analityk Danych in Australia wynosi A$80,279.

