Aura Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aura waha się od $84,575 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $258,700 dla Sukces klienta na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aura. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $130K
Menedżer produktu
Median $176K
Księgowy
$84.6K

Rozwój korporacyjny
$137K
Sukces klienta
$259K
Naukowiec danych
$172K
Inżynier elektryk
$124K
Konsultant zarządzania
$84.6K
Marketing
$139K
Badacz UX
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Aura is Sukces klienta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aura is $138,250.

