AUO
AUO Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AUO waha się od $25,647 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier elektryk na dolnym końcu do $122,400 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AUO. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $29K

Inżynier oprogramowania full-stack

Projektant produktu
Median $27.5K
Rozwój biznesu
$33.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Inżynier elektryk
$25.6K
Inżynier sprzętu
$48.6K
Inżynier mechanik
$27.6K
Menedżer produktu
$35.7K
Kierownik programu technicznego
$122K
Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AUO to Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $122,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AUO wynosi $31,436.

