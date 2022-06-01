Katalog firm
AuditBoard
AuditBoard Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AuditBoard waha się od $52,735 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $238,000 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AuditBoard. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $195K

Inżynier oprogramowania full-stack

Menedżer produktu
Median $238K
Sprzedaż
Median $190K

Zasoby ludzkie
$175K
Kierownik programu
$100K
Kierownik projektu
$52.7K
Rekruter
$80.4K
Inżynier sprzedaży
$194K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$213K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie AuditBoard, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Inne zasoby