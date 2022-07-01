Katalog firm
AudioEye
AudioEye Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AudioEye waha się od $169,150 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $282,580 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AudioEye. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Naukowiec danych
$169K
Projektant produktu
$231K
Menedżer produktu
$224K

Sprzedaż
$225K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$283K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos AudioEye er Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $282,580. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos AudioEye er $224,870.

