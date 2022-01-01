Katalog firm
Audible Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Audible waha się od $53,890 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje biznesowe na dolnym końcu do $525,300 dla Specjalista IT na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Audible. Ostatnia aktualizacja: 8/22/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
SDE I $178K
SDE II $301K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier Business Intelligence

Naukowiec danych
Median $225K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $360K

Menedżer produktu
Median $220K
Kierownik programu
Median $137K
Rekruter
Median $150K
Kierownik programu technicznego
Median $192K
Operacje biznesowe
$53.9K
Analityk biznesowy
$112K
Analityk finansowy
$161K
Zasoby ludzkie
$169K
Specjalista IT
$525K
Prawnik
$393K
Konsultant zarządzania
$101K
Operacje marketingowe
$189K
Badacz UX
$168K
Harmonogram nabywania praw

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Audible, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 5% nabywa się w 1st-ROK (5.00% rocznie)

  • 15% nabywa się w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 40% nabywa się w 3rd-ROK (20.00% półrocznie)

  • 40% nabywa się w 4th-ROK (20.00% półrocznie)

25%

ROK 1

35%

ROK 2

40%

ROK 3

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Audible, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 35% nabywa się w 2nd-ROK (35.00% rocznie)

  • 40% nabywa się w 3rd-ROK (40.00% rocznie)

FAQ

The highest paying role reported at Audible is Specjalista IT at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

