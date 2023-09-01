Atlantic Health System Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Atlantic Health System wynosi od $65,325 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $128,106 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Atlantic Health System . Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025