Athelas
Athelas Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Athelas wynosi od $35,175 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $207,834 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Athelas. Ostatnia aktualizacja: 10/9/2025

$160K

Asystent Administracyjny
$50.8K
Menedżer Operacji Biznesowych
$169K
Operacje Marketingowe
$95.8K

Menedżer Produktu
$208K
Inżynier Oprogramowania
$35.2K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Athelas, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Athelas jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $207,834. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Athelas wynosi $95,769.

Inne zasoby