Katalog firm
Astranis
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Astranis Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Astranis wynosi od $121,762 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $225,400 dla Prawny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Astranis. Ostatnia aktualizacja: 8/30/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $213K
Inżynier Mechanik
Median $122K
Inżynier Sprzętu
Median $140K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Rekruter
Median $155K
Menedżer Programu Technicznego
Median $165K
Prawny
$225K
Inżynier Sprzedaży
$139K
Inwestor Venture Capital
$201K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Astranis, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Astranis jest Prawny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $225,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Astranis wynosi $160,000.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Astranis

Powiązane firmy

  • Blizzard Entertainment
  • Liberty Mutual
  • Relativity Space
  • Instawork
  • Hearst
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby