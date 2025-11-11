Katalog firm
Aston
Aston Inżynier Oprogramowania Backend Pensje w Russia

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Backend in Russia w Aston wynosi RUB 1.89M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aston. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Mediana Pakietu
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Łącznie rocznie
RUB 1.89M
Poziom
M2
Podstawa
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Premia
RUB 0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Aston?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Backend w Aston in Russia wynosi rocznie RUB 3,269,962. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aston dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Backend in Russia wynosi RUB 1,885,631.

Inne zasoby