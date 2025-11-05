Katalog firm
Aston
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Moscow Metro Area

Aston Inżynier Oprogramowania Pensje w Moscow Metro Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Moscow Metro Area w Aston wynosi RUB 877K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Aston. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Łącznie rocznie
RUB 877K
Poziom
L3
Podstawa
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Premia
RUB 0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
0-1 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Aston in Moscow Metro Area wynosi rocznie RUB 3,217,396. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Aston dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Moscow Metro Area wynosi RUB 876,727.

