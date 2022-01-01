Katalog firm
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ASSURANCE IQ wynosi od $63,315 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $261,300 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ASSURANCE IQ. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Menedżer Produktu
Median $156K
Księgowy
$93.1K
Analityk Danych
$152K

Marketing
$93.5K
Operacje Marketingowe
$63.3K
Projektant Produktu
$186K
Menedżer Programu
$111K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$261K
Menedżer Programu Technicznego
$173K
Harmonogram Uprawnień

10%

ROK 1

20%

ROK 2

40%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ASSURANCE IQ, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 3rd-ROK (40.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 4th-ROK (30.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at ASSURANCE IQ is Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $261,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ASSURANCE IQ is $152,348.

Inne zasoby