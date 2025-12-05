Katalog firm
Arya.ai
Arya.ai Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in India w Arya.ai wynosi od ₹430K do ₹589K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Arya.ai. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$5.3K - $6.3K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Arya.ai?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Arya.ai in India wynosi rocznie ₹588,644. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Arya.ai dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹429,966.

Inne zasoby

