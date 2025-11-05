Katalog firm
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Boston Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Boston Area w Arrowstreet Capital wynosi $201K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Arrowstreet Capital. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Arrowstreet Capital
Platform Engineer, Senior Associate
Boston, MA
Łącznie rocznie
$201K
Poziom
L3
Podstawa
$152K
Stock (/yr)
$0
Premia
$48.6K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Arrowstreet Capital?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Arrowstreet Capital in Greater Boston Area wynosi rocznie $627,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Arrowstreet Capital dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Boston Area wynosi $215,750.

Wyróżnione oferty pracy

Inne zasoby