Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Arrowstreet Capital waha się od $128,520 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $381,900 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Arrowstreet Capital. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $200K

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
$314K
Kierownik projektu
$129K

Kierownik inżynierii oprogramowania
$382K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Arrowstreet Capital to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $381,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Arrowstreet Capital wynosi $256,780.

Inne zasoby