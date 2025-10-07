Katalog firm
Arm
Arm ASIC Engineer Pensje w United States

Wynagrodzenie ASIC Engineer in United States w Arm wynosi od $168K year dla Graduate Hardware Engineer do $371K year dla Principal Hardware Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $315K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Arm. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Graduate Hardware Engineer
$168K
$132K
$23.5K
$12.5K
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$188K
$147K
$25.3K
$15.4K
Staff Hardware Engineer
$268K
$187K
$60.5K
$21K
Pokaż 4 Więcej poziomów
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Arm, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla ASIC Engineer w Arm in United States wynosi rocznie $376,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Arm dla stanowiska ASIC Engineer in United States wynosi $320,000.

