Wynagrodzenie ASIC Engineer in United Kingdom w Arm wynosi od £35.4K year dla Graduate Hardware Engineer do £187K year dla Principal Hardware Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United Kingdom year wynosi w sumie £109K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Arm. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Arm, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)