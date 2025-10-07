Katalog firm
Arm
Arm ASIC Engineer Pensje

Wynagrodzenie ASIC Engineer in United Kingdom w Arm wynosi od £35.4K year dla Graduate Hardware Engineer do £187K year dla Principal Hardware Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United Kingdom year wynosi w sumie £109K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Arm. Ostatnia aktualizacja: 10/7/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Arm, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla ASIC Engineer w Arm in United Kingdom wynosi rocznie £214,361. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Arm dla stanowiska ASIC Engineer in United Kingdom wynosi £109,576.

