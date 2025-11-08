Katalog firm
Arcesium
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Inżynier Oprogramowania Poziom

Senior Software Engineer

Poziomy w Arcesium

Porównaj poziomy
  1. Software EngineerL1
  2. Senior Software EngineerL2
  3. Technical LeadL3
    4. Pokaż 3 Więcej poziomów
Średnia Rocznie Całkowite wynagrodzenie
₹36,007
Wynagrodzenie podstawowe
₹2,720,447
Akcje ()
₹70,062
Premia
₹355,027
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia wynagrodzeń
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Arcesium

Powiązane firmy

  • SoftServe
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby