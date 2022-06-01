AppsFlyer Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AppsFlyer waha się od $29,470 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sukces klienta na dolnym końcu do $269,593 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AppsFlyer. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W firmie AppsFlyer, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:
25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)
