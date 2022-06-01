Katalog firm
AppsFlyer
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

AppsFlyer Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń AppsFlyer waha się od $29,470 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Sukces klienta na dolnym końcu do $269,593 dla Kierownik programu technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy AppsFlyer. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $133K

Inżynier oprogramowania backend

Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $144K
Analityk biznesowy
$95.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Sukces klienta
$29.5K
Analityk danych
$85.3K
Naukowiec danych
$141K
Zasoby ludzkie
$85.4K
Marketing
$54K
Projektant produktu
$85.4K
Menedżer produktu
$109K
Kierownik programu
$125K
Rekruter
$147K
Sprzedaż
$121K
Kierownik programu technicznego
$270K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie AppsFlyer, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w AppsFlyer to Kierownik programu technicznego at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $269,593. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w AppsFlyer wynosi $115,012.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla AppsFlyer

Powiązane firmy

  • PLANOLY
  • MOLOCO
  • Button
  • Kochava
  • Intercom
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby