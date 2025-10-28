Katalog firm
AppLovin
AppLovin Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in United States w AppLovin wynosi od $193K do $269K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$207K - $244K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$193K$207K$244K$269K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w AppLovin in United States wynosi rocznie $269,100. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AppLovin dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $193,200.

