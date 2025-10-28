Katalog firm
AppLovin
Średnia całkowita rekompensata Rekruter in United States w AppLovin wynosi od $96.7K do $135K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

$105K - $127K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)



Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Rekruter w AppLovin in United States wynosi rocznie $135,176. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AppLovin dla stanowiska Rekruter in United States wynosi $96,721.

